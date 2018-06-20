"Машину Жукова" представил на Украине ретро-автомобилист из Бельц

Теперь на "железном коне", на котором, как полагает его владелец, в Одессе возили Георгия Жукова, стоит современная "оснастка", и машину всегда ждут на ретро-фестивалях.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Автомобиль, на котором, возможно, ездил легендарный маршал Победы Георгий Жуков, был представлен на III Международном фестивале стиля "Ретрофест" в украинском Каменец-Подольском.

Зеленый свет для ретро-автомобилистов Молдовы: что решил парламент >>>

Машину модели Packard-120 1938 года выпуска на праздник привез Леонид Заяц из Бельц.

"В Молдову тот автомобиль, который сегодня стоит у меня, попал в 1964 году. Прежний хозяин приобрел его в Одессе. При покупке ему сказали, что в этом авто возили начальника Одесского военного округа. Возможно, — самого Жукова", — рассказал Заяц корреспонденту Sputnik >>>

Сейчас этот Packard реставратор ощущает частью себя.

"Автомобиль я выкупил у своего соседа в 1998 году. Машина тогда была в ужасном состоянии. В течение восьми лет самостоятельно его реставрировал, пытаясь придерживаться оригинала", — рассказал Леонид украинским СМИ.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Ретро-автомобилисты: новые планы и рубежи

По его словам, таких автомобилей уже не выпускают, поэтому многие детали Леонид заказывал в Германии.

"В частности, под капот вместо оригинального 110-сильного мотора поставил современный двигатель BMW на 200 "лошадок". Вся "начинка" современная. Есть даже кондиционер.", — рассказывал ретро-автомобилист.

Купил он свой автомобиль за тысячу долларов, а на реставрацию потратил почти 20 тысяч евро. На ремонт и новое оснащение ушло восемь лет. Сейчас автомобили Packard оценивают в более чем 60 тысяч долларов.

Фестиваль ретро-автомобилей в Румынии — впечатления гостей из Молдовы >>>

"Кузов практически не изменил. Хотел сохранить атмосферу прошлого века. Внутри салон был окрашен в темно-синий цвет. Сейчас — светлый. Пришлось менять сиденья. Оригинальные приборы и панели не сохранились. Руль — оригинальный", — отметил владелец Packard.

Он рассказал, что "Паккарды" в свое время для советской партийной элиты закупал сам Сталин. Одну такую машину он даже подарил легендарному летчику Валерию Чкалову.

"С этой машиной я участвовал в 2010 году в автопробеге "Дорогами Победы": Кишинев-Минск-Санкт-Петербург. Авто показало себя с наилучшей стороны и даже было удостоено гран-при за свою уникальность и красоту", — заключил автовладелец.