Равенство полов достигнуто — женщина в Кишиневе толкала троллейбус

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Вопросы равенства мужчин и женщин — это актуальная проблема для Молдовы, но эпизод, который произошел на оживленной улице в Кишиневе доказывает, что у любого равенства есть свои пределы.

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Женщина, которая толкает троллейбус на улице Букурешть в столице, недалеко от посольства Румынии, попала на видеозапись, снятую пассажиром одного из проезжающих мимо автомобилей. На видео, опубликованном в одном из популярных сообществ в Facebook, видно, как женщина упирается в корму сломавшегося троллейбуса наравне с мужчиной, явно воспринимая свое занятие, как нечто нормальное и вполне привычное.

Интересно, что многие комментаторы выразили свое негодование в отношении автора. "Вышел бы, да помог!" — восклицают некоторые из них.