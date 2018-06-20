Берегите кошельки: как дешево купить билет на самолет, отправляясь в отпуск

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Как полететь бизнес-классом по цене "эконома" и почему авиабилеты не стоит покупать в пятницу — в разгар высокого сезона, когда кажется, что дешевых билетов уже не найти, эксперты рынка поделились советами, как сэкономить на перелетах и устроиться на борту авиалайнера с максимальным комфортом. О полезных ноу-хау при покупке билета и в самолете — в материале РИА Новости.

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Конечно, универсальное правило — чем раньше, тем дешевле — работает, но и тем, кто не успел, расстраиваться не стоит.

"Согласно нашим исследованиям, разница в стоимости при раннем бронировании и покупке авиабилета в последний момент может достигать 60-80 процентов, — рассказал РИА Новости генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев. — Однако так бывает не всегда. Например, перед майскими праздниками мы зафиксировали падение цен".

Сейчас большая часть интернет-сервисов по бронированию билетов позволяют отслеживать стоимость перелета и ловить самые интересные предложения. Туристу достаточно лишь настроить эту опцию и получать уведомления о колебании минимальной цены.

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Эксперты поясняют, что многое зависит от дня недели. Обычно цены выше в пятницу и выходные. Также сильно влияют праздники, школьные каникулы. Если есть возможность, лучше искать авиабилеты с разбросом в три-пять дней от даты предполагаемой поездки.

"В тарифных правилах для авиабилетов есть понятие "maximum/minimum stay", то есть время, которое вы проведете в стране прилета. Обычно для минимальных тарифов minimum stay означает, что необходимо быть в пункте назначения в ночь с субботы на воскресенье", — пояснил специалист по туризму Тимур Юсупов.

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Если стоимость билета с четверга по субботу неоправданно высока, есть смысл проверить возврат в другой день недели — велика вероятность, что цена станет намного приятнее.

"Так же и с maximum stay. Здесь минимальные тарифы предполагают, что вы вернетесь домой не позднее чем через месяц после прилета. Таким образом, 29 дней отдыха экономичнее, чем 33 дня, и не только из-за сэкономленных ночей в отеле", — пояснил эксперт.

Во вторник — дешевле

В период сильной волатильности рубля цены тоже зависят от дня недели. "Если рубль стремительно падает, покупать билет лучше до конца вторника, — советует Александр Сизинцев. — Если, наоборот, укрепляется — то со среды".

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Дело в том, что взаиморасчет между авиакомпаниями осуществляется по внутреннему курсу Международной ассоциации воздушного транспорта IATA, который пересматривается еженедельно в ночь со вторника на среду. Таким образом, до вторника действует валютный курс предыдущей недели.

Еще одна рекомендация — лететь туда и обратно одной авиакомпанией. Билет "туда и обратно" обычно обходится дешевле, чем отдельные билеты "туда" и "обратно" у разных авиакомпаний.

Бизнес по цене эконома

Если билет уже приобретен, есть несколько способов сделать перелет более комфортным. Самый очевидный — пройти онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании, которая открывается чаще всего за сутки до перелета. У некоторых перевозчиков место в салоне при онлайн-регистрации можно выбрать бесплатно, а вот в аэропорту придется заплатить.

Также при регистрации порой удается повысить класс обслуживания. Иногда такой вариант существенно дешевле, чем покупка билета повышенной комфортности заранее.

Есть и бесплатный, но рискованный способ. "Понадейтесь на авось. В экономклассе случается овербукинг. Тогда вас посадят в бизнес-класс, — рассказал PR-директор Biletix и по совместительству кругосветный путешественник Григорий Луговой. — Мне так везло два раза, и благодаря чистой случайности я летал бизнес-классом в Нью-Йорк и Минеральные Воды".

Для этого нужно прийти на регистрацию одним из последних. Однако риск довольно высок — гораздо вероятнее получить место в самом конце самолета.

На рейс — в пижаме и тапочках

Как показали данные исследований туроператоров, самое желанное место у пассажиров — у окна: здесь вас не заденут проезжающей тележкой с едой, не зажмут с двух сторон упитанные соседи. Но при походе в туалет придется беспокоить попутчиков.

Еще один совет от туроператоров — взять с собой тапочки и даже домашнюю одежду: это позволит вам чувствовать себя совсем по-домашнему.