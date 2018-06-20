Как отметили 25-летие троллейбусного маршрута Бендеры-Тирасполь

Появление нового троллейбусного маршрута, который соединяет с городом один из его микрорайонов, стало долгожданным.

ТИРАСПОЛЬ, 20 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах запустили новую троллейбусную линию. Она соединит город с микрорайоном "Борисовка". По ней будет ходить маршрут 5А.

© Sputnik / Евгений Панасенко Троллейбусные парки Тирасполя и Бендер ожидает модернизация

Четверть века назад 19 июня была запущенная линия, которая соединила Бендеры с Тирасполем. Маршрут тогда получил символичный номер "19".

"Появление маршрута Бендеры-Тирасполь 25 лет назад стало не только стартом электрического транспорта в городе Бендеры, но и важным политическим событием. Всего лишь за 7 месяцев удалось восстановить 4 тягловых подстанции и проложить 14,5 км троллейбусных путей", – рассказал глава администрации Бендер Роман Иванченко.

После этого в Бендерах были запущены еще пять маршрутов.