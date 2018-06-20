Кишиневский аэропорт номинирован на крупную мировую премию

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Кишиневский аэропорт, администрируемый компанией Avia Invest, стал номинантом престижной премии Международного совета аэропортов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Компания Avia Invest стала лауреатом премии конкурса "Лучший аэропорт СНГ"

Кишиневский аэропорт номинирован на "Best European Airport Award 2018" в категории аэропортов с пассажиропотоком до пяти миллионов пассажиров наряду с аэропортами Корка, Таллинна, Турина, Лондона и Лимака, сообщает пресс-служба компании Avia Invest.

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С 18 по 20 июня Avia Invest вместе с другими 800 авиакомпаниями из 70 стран мира принимает участие в 28-й Генеральной ассамблее Международного совета аэропортов (оригинальная аббревиатура — ACI), которая в этом году проходит в Брюсселе.