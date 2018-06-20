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Протест

Протест в Кишиневе завершился, но продолжится в четверг

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Участники митинга условились встретиться на следующий день у здания столичной администрации.

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. В Кишиневе в среду состоялась акция протеста сторонников лидера Партии "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе.

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Участники выразили свое несогласие с принятым во вторник решением суда, который не утвердил результаты выборов мэра Кишинева.

Протест начался у здания мэрии при участии Нэстасе и лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду. Затем митингующие, перекрыв проезжую часть проспекта Штефана чел Маре, прошли до офиса Демпартии на улице Армянской, скандируя слоган "Украденный голос".

Демонстранты договорились продолжить протест в четверг в 18.00 у здания мэрии.

Суд столичного сектора Центр во вторник принял решение не утверждать результаты выборов примара (мэра) Кишинева, второй тур которых состоялся третьего июня 2018 года. Такое решение зачитала судья Родика Бердило.

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Кишиневский суд дважды откладывал рассмотрение вопроса об утверждении результатов второго тура внеплановых местных выборов в Кишиневе. В минувший понедельник инстанция одобрила запрос окружного избирательного совета столицы об отзыве судьи Валентина Ластавецкого, который должен был рассматривать дело.

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Второй тур местных выборов выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом явка составила всего 39,12%.

"Мы опротестуем это решение суда в установленные законом сроки. В зависимости от того, какое решение примет Апелляционная палата, будем действовать дальше", — сказал после заседания суда Нэстасе.

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Теги:
мэр, выборы, протест, Андрей Нэстасе, Кишинев
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