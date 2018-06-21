Молдова уголовная: оскорбил врача - в тюрьму

За моральное или физическое оскорбление медицинских работников может последовать тюремный срок.

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Правительство утвердило в среду поправки в Уголовный кодекс.

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Согласно этим нововведениям, как предполагается, будут лучше защищены физическое и психологическое здоровье медицинских работников.

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Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, законопроект предполагает штраф от 37 до 67 тысяч или тюремное заключение на срок до пяти лет за хулиганство в медицинских учреждениях.

Цель этих дополнений в законодательство — оградить медиков от актов агрессии.