Молдова уголовная: оскорбил врача - в тюрьму

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Правительство утвердило в среду поправки в Уголовный кодекс.
Согласно этим нововведениям, как предполагается, будут лучше защищены физическое и психологическое здоровье медицинских работников.
Врачи-палачи: как из-за халатности медика умерла 27-летняя женщина >>>
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, законопроект предполагает штраф от 37 до 67 тысяч или тюремное заключение на срок до пяти лет за хулиганство в медицинских учреждениях.
Цель этих дополнений в законодательство — оградить медиков от актов агрессии.