Прямой рейс: из Кишинева в Тимишоару без пересадки

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Со второго июля из Кишинева можно будет летать в румынскую Тимишоару прямым рейсом.

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Как сообщил корреспонденту Sputnik генеральный директор администрирующей Кишиневский аэропорт компании Avia Invest Петр Жардан, "Тимишоара — это важный индустриальный, коммерческий, медицинский, финансовый и университетский центр Румынии, который представляет особый интерес для наших граждан".

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"Мы рады, что сотрудничество между авиакомпанией Tarom и Кишиневским аэропортом продолжает развиваться", — добавил Жардан, отметив, что Tarom будет обслуживать рейсы Кишинев-Тимишоара и Тимишоара-Кишинев.