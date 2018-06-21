19:42 21 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.52
  • USD16.88
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.64
Поиск
Срочно:
Свеча памяти.

В Приднестровье зажгут "Свечу памяти" в память о погибших в ВОВ

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
8110

В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".

ТИРАСПОЛЬ, 21 июня — Sputnik, Ирина Ляхова. Ежегодно в Приднестровье к трагической дате начала Великой Отечественной войны проводится акция "Свеча памяти".

Первыми поминальные свечи зажгут жители города Бендеры, которые почтут минутой молчания всех павших в годы Великой Отечественной войны.

"В Бендерах акция начнется в девять часов вечера 21 июня, а сбор участников планируется в 20 часов 30 минут на Мемориале Славы на Площади героев", — рассказали в пресс-службе администрации Бендер.

Свеча памяти 2016
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В ночь на 22 июня в Молдове пройдет акция "Свеча памяти"

В остальных городах левобережья Днестра памятные мероприятия пройдут ранним утром 22 июня в четыре часа утра. Принять участие в зажжении свечи памяти сможет каждый желающий.

"Приглашаем дубоссарцев присоединиться к акции, а также зажечь свечи в окнах домов и квартир в период с 22 часов, 21 июня, до 6 часов утра, 22 июня", — заявили в администрации Дубоссар.

Акцию "Свеча на моем окне" намереваются провести и в Каменке, в ночь с 21 на 22 июня. Также 22 июня рано утром у центрального входа в городской парк каменчанам вручат черно-красные ленты, символизирующие память и скорбь.

В Минске почтили память уроженцев Молдовы, погибших в годы ВОВ>>>

Организаторы акции напоминают, что при себе необходимо иметь лампадку или свечи, а также спички. В городах для удобства жителей будет курсировать бесплатно общественный транспорт.

Например, в Бендерах троллейбусы будут ходить 21 июня вплоть до 23 часов ночи, а в Тирасполе бесплатно доставят желающих участвовать в акции к месту ее проведения.

По теме

Сидоров: в памяти молдавского народа 9 мая всегда будет Днем Победы, а не Европы
Одна на всех: память о Победе, которую у нас не отнять
Надгробный памятник установили на могиле героя Сталинграда в Кишиневе
Теги:
свеча памяти, мероприятия, 22 июня, День памяти и скорби, память, Великая Отечественная война, ВОВ, Дубоссары, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Бендеры, Кишинев, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
    Запрет на русский

    Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Это фиаско

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

  • Девушка с паспортом гражданина Эстонской Республики
    Одно единственное

    Эстонское правительство отказалось поддержать проект поправок, которые бы разрешали жителям страны иметь двойное гражданство.

  • Внук павшего в боях под Гродно солдата из Сибири Игорь Буланцев
    77 лет спустя

    Чтобы проводить в последний путь погибшего в первые дни войны бойца Красной армии сибиряка Павла Рябинина, в Гродно приехал его внук из Мурманска.

  • Черная змея
    Змеиное нашествие

    В четырех районах грузинской столицы можно наткнуться на ядовитых змей, предупреждают специалисты.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    Подробности трагедии

    В месте, где 20 июня утонули двое студентов из Сухума, трагедия происходит не в первый раз, заявили в МЧС Абхазии.

  • Лидер в Южной Осетии
    Счет на сотни

    Российские саперы нашли в Южной Осетии 200 неразорвавшихся снарядов – работы по разминированию территории республики продолжаются.

  • Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского
    Запрет на русский

    Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону, запрещающие обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

  • Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия
    Это фиаско

    Глава МИД Литвы в интервью украинскому телеканалу признал отсутствие эффекта от бойкота чемпионата мира по футболу в России.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone 19_06_2018
В Кишиневе, в Sputnik FanZone, активно болели за футбол
Две машины столкнулись в Кишиневе: пострадавшие в больнице
Две машины столкнулись в Кишиневе: пострадавшие попали в больницу
Рейтинг доступности природного газа в Европе
"Газовый вопрос" в Европе: рейтинг доступности

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться