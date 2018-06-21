В Приднестровье зажгут "Свечу памяти" в память о погибших в ВОВ

В память о 77-ой годовщине начала Великой Отечественной войны в Приднестровье проведут акцию "Свеча памяти".

ТИРАСПОЛЬ, 21 июня — Sputnik, Ирина Ляхова. Ежегодно в Приднестровье к трагической дате начала Великой Отечественной войны проводится акция "Свеча памяти".

Первыми поминальные свечи зажгут жители города Бендеры, которые почтут минутой молчания всех павших в годы Великой Отечественной войны.

"В Бендерах акция начнется в девять часов вечера 21 июня, а сбор участников планируется в 20 часов 30 минут на Мемориале Славы на Площади героев", — рассказали в пресс-службе администрации Бендер.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В ночь на 22 июня в Молдове пройдет акция "Свеча памяти"

В остальных городах левобережья Днестра памятные мероприятия пройдут ранним утром 22 июня в четыре часа утра. Принять участие в зажжении свечи памяти сможет каждый желающий.

"Приглашаем дубоссарцев присоединиться к акции, а также зажечь свечи в окнах домов и квартир в период с 22 часов, 21 июня, до 6 часов утра, 22 июня", — заявили в администрации Дубоссар.

Акцию "Свеча на моем окне" намереваются провести и в Каменке, в ночь с 21 на 22 июня. Также 22 июня рано утром у центрального входа в городской парк каменчанам вручат черно-красные ленты, символизирующие память и скорбь.

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Организаторы акции напоминают, что при себе необходимо иметь лампадку или свечи, а также спички. В городах для удобства жителей будет курсировать бесплатно общественный транспорт.

Например, в Бендерах троллейбусы будут ходить 21 июня вплоть до 23 часов ночи, а в Тирасполе бесплатно доставят желающих участвовать в акции к месту ее проведения.