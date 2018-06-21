В Молдове резко меняется погода: о чем предупредили метеорологи

В пятницу вечером небо над Молдовой почернеет – какое именно предупреждение вынесли метеорологи.

КИШИНЕВ, 21 июн – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи с резким изменением погоды.

© Photo : Личный архив Метеоролог: говорить о засухе в Молдове рано, но угроза есть

Предупреждение начнет действовать в пятницу в 17.00 и будет оставаться в силе до 06.00 23 июня.

"В указанный период ожидается резкое изменение погоды. Пройдут грозовые дожди, местами сильные (до 20-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду. 23 июня максимальная температура воздуха днем понизится до 15-20 градусов по Цельсию", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Согласно прогнозу метеорологов, в пятницу и субботу в республике ожидаются грозовые дожди. В субботу температура воздуха в дневные часы снизится практически вдвое по сравнению с показателями 22 июня.