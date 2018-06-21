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Президент Игорь Додон

Додон пообещал добиться амнистии для молдаван в России по 27 статье

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Игорь Додон заявил, что на каждой встрече с президентом России Владимиром Путиным он поднимает этот вопрос. .

КИШИНЕВ, 21 июн — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил в четверг в ходе прямой линии о том, что добьется отмены запрета (согласно статье 27 Закона о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ) для многих граждан Молдовы на въезд в Россию.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Додон напомнил, что в 2017 году в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным добился амнистии для граждан Молдовы по 26 статье российского Федерального закона "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Тогда же Додон попросил об амнистии молдаван и по статье 27 того же закона, но такое решение Москва в тот момент не приняла.

Президент отметил, что на ближайшей встрече с лидером России он снова вернется к обсуждению этого вопроса.

"Я буду на закрытии чемпионата мира по футболу 15 июля в Москве. У меня была встреча с Владимиром Владимировичем (Путиным — ред.) 14 июня на открытии ЧМ, будет встреча и на закрытии. На каждой встрече я этот вопрос поднимаю и буду поднимать, потому что я знаю, что это касается более 250 тысяч наших граждан", — отметил Додон.

Он обещал, что будет добиваться принятия амнистии для граждан РМ по 27 статье упомянутого российского закона.

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Теги:
мигранты, Игорь Додон, Молдова, Россия
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