Список улиц, где в пятницу отключат электроэнергию

Компания Red Union Fenosa сообщает, что для улучшения качества предоставляемых услуг в пятницу ожидаются отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

КИШИНЕВ, 22 июня — Sputnik. Публикуем список улиц, где в пятницу не будет электроэнергии:

Центр:

— ул. Дымбулуй 8-26, 9-29, Друмул Виилор 1-13, 4-12, переулок Друмул Виилор 2, Лакулуй43, переулок Паркулуй 8, 10 — в период с 09:30 — 17:30

© Sputnik / Руслан Кривобок Грибинча: или новый тариф на электричество, или веерные отключения

Буюканы:

— ул. Конституцией 4, Друмул Таберей 28-72, 41-75, 9001, Дурлешть 13, Иоана Раду 29, Рошиорь 31, 37, 60, В. Лупу 42-48, 81-95, Воивозилор 1A, 1, 2, 4, 6, 8, Вовинцень 11 — в период с 14:00 — 17:00

Рышкановка:

— ул. Антон Панн 19, Колина Пушкин 4, 8A, Ион Прункул 2-24, 3, 9, 13, Митрополит Бэнулеску Бодони 20, 9001, 9005, 9006, П. Рареш 33, 35, 37 — в период с 09:00 — 17:00

Чеканы:

— ул. Чокана 8, 10, 10/1, М. Дрэган 11, 13/1, 9999, Мештерул Маноле 14/2, 12/2 — в период с 13:00 — 17:00

— Думбрава Рошие 1, 2, 3, Флорэрь 43, Вадул-луй-Водэ 16-28, 17 — в период с 08:30 — 12:00

— ул. И. Виеру 12, 12/1, 13, 14, 14/1, 14/2, 14/1A, Мирча чел Бэтрын 24/5, 26/1, 26/3, 26/4, 26/6, 28/1, 28/2, 28/4, 28, 30, 9999 — в период с 09:10 — 12:00

— ул. Вадул-луй-Водэ 68, В. Вэрзару 1 — в период с 09:10 — 17:00

Ботаника:

— ул. Минск 33A, Плаюлуй 6-8, 18, 28-50, 11-35, переулок Плаюлуй 5, Рига 1-7, 17, 10-38, Талин 13 — в период с 09:00 — 19:00

Отключения электроэнергии ожидаются в районах Молдовы, среди которых Новые Анены, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Яловены, Оргеев, Стрэшень и другие.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11