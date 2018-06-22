ДТП и пробки парализовали движение транспорта в Кишиневе

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Представляем список улиц, где на данный момент наиболее затруднено движение транспорта:
Буюканы:
— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — проспекта Штефана чел Маре.
Центр:
— ул.Измаил, от ул. М. Когэлничану до бул. Штефана чел Маре.
— ул. Чуфля, от ул. Букурешть до бул. Штефана чел Маре.
Ботаника:
— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.
— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.
— ул. Валя Кручий по направлению к бул. Дачия.
Чеканы:
— круговая развязка TUTUN-CTC.
Рышкановка:
— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.
— ул. Каля Орхеюлуй на пересечения с ул. Студенцилор, в сторону въезда в столицу.