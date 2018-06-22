ДТП и пробки парализовали движение транспорта в Кишиневе

Служба InfoTrafic сообщила, что в столице в пятницу утром образовались пробки. Кроме того, в Кишиневе зарегистрировано ДТП на пересечении проспекта Дачия и улицы Валя Кручий.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Представляем список улиц, где на данный момент наиболее затруднено движение транспорта:

Буюканы:

— круговая развязка улиц Каля Ешилор — И. Крянгэ — проспекта Штефана чел Маре.

Центр:

— ул.Измаил, от ул. М. Когэлничану до бул. Штефана чел Маре.

— ул. Чуфля, от ул. Букурешть до бул. Штефана чел Маре.

Ботаника:

— бул. Дачия (Виадук) в сторону перекрестка ул. Чуфля — Букурешть.

© Sputnik / Rodion Proca Автодвижение в Кишиневе: город превращается в горячую точку

— ул. Христо Ботев по направлению к бул. Дачия.

— ул. Валя Кручий по направлению к бул. Дачия.

Чеканы:

— круговая развязка TUTUN-CTC.

Рышкановка:

— круговая развязка улиц Киевская — А. Руссо — Московский проспект.

— ул. Каля Орхеюлуй на пересечения с ул. Студенцилор, в сторону въезда в столицу.