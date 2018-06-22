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Игорь Додон

В память о павших в ВОВ: президент возложил цветы к Вечному огню

© Photo: Facebook / Igor Dodon
Общество
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Тема:
22 июня - День памяти и скорби (7)
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В Молдове проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, — дню начала Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Сегодня, 22 июня, в Республике Молдова, как и во многих республиках бывшего СССР, отмечают День памяти и скорби.

Самая скорбная дата — обычный день 22 июня 1941 года>>>

Президент Молдовы Игорь Додон возложил цветы к Вечному огню на Мемориале воинской славы "Вечность".

Великая Отечественная война
© Sputnik / Георгий Липскеров
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"В этот день 77 лет назад началась Великая Отечественная война, самая масштабная и кровопролитная часть Второй Мировой войны. Самая страшная война в истории человечества унесла более 70 миллионов человеческих жизней, но основной удар принял на себя советский народ — почти 27 миллионов человеческих жизней. На фронтах Великой Отечественной войны сражались и жители Советской Молдавии: наши деды и прадеды", — написал Игорь Додон на своей страничке в Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем солдат, павших на поле битвы; мирных жителей, замученных гитлеровцами или угнанных на принудительные работы в Германию, и говорим: "Это не должно повториться!" Наш священный долг — сделать всё для того, чтобы война больше никогда не пришла на нашу землю. Никто не забыт. Ничто не забыто", — отметил Додон.

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22 июня 1941 года немецко-фашистские войска и их пособники из числа других стран без объявления войны вероломно напали на Советский Союз. Советские пограничники и подразделения Красной Армии на территории МССР одними из первых приняли неравный бой с заметно превосходящими их силами противника.

Тема:
22 июня - День памяти и скорби (7)

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Теги:
павшие, память, ВОВ, Игорь Додон, Молдова, Политика
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