В Молдове откроют прямой авиарейс между Кишиневом и Минском

Президент Молдовы заявил о скором открытии прямого авиарейса из Кишинева в Минск.

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Уже этой осенью могут открыть прямой авиарейс из Кишинева в Минск. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон в рамках "Прямой линии" в социальной сети "Одноклассники".

Он отметил, что эту возможность обговорил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, с которым встретился на открытии чемпионата мира по футболу в Москве.

"Лукашенко обещал, что к осени этот вопрос будет решен", — рассказал Игорь Додон.

Президент также выразил надежду на то, что в скором времени будет принято решение и о запуске прямого авиарейса между Кишиневом и Баку.