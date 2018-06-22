ВИЧ в приднестровских тюрьмах: помощь идет

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. В места заключения, расположенные в Приднестровье, будут поступать медикаменты для содержащихся под стражей лиц, страдающих ВИЧ-СПИД, сообщила в эфире радиостудии Sputnik Молдова вице-премьер РМ по реинтеграции Кристина Лесник.

© Sputnik / Irina Leahova В Кишиневе состоялась встреча представителей на переговорах по Приднестровью

По ее словам, эта и другие договоренности были достигнуты на недавней встрече политических представителей Кишинева и Тирасполя.

"Каждая сторона переговорного процесса "1+1" должна внести свой финансовый вклад для закупки лекарств. То есть, Тирасполь тоже даст деньги. Эти меры нужно принимать, будут также внесены и необходимые изменения в документы. Нет такой болезни, которую смогли бы сдержать государственные границы", — отметила Лесник.

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По ее словам, на встрече с политическим представителем Приднестровья Виталием Игнатьевым она обсудила необходимость доступа к заключенным с ограниченными возможностями.

К слову, не только заключенные с ограниченными возможностями, но и все представители этой категории граждан в большинстве своем не получают всего необходимого, как взрослые, так и дети", — подчеркнула Лесник.

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