Сколько учреждений и фирм Молдовы работают не по правилам

Лидер молдавских профсоюзов обратил внимание прессы на важные проблемы в области рабочих мест и трудящихся.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. По некоторым оценкам, только 20% рабочих мест в Молдове сертифицированы в соответствии с принятыми правилами, и лишь в порядка 40% учреждений, подвергнутых проверкам, установлено, что они соответствуют правилам безопасности труда и здоровья. Об этом заявил председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза в рамках открытия программы обучения журналистов в области социальных прав.

"Эти, и другие важные вопросы, стоящие перед работниками, должны решать социальные партнеры. Важную роль в этом отношении играют журналисты, которым необходимо знать сложные темы, касающиеся социальных прав и информировать общество, социальных партнеров, международное сообщество о ситуациях, затрагивающих права и интересы работников, членов профсоюза", — подчеркнул Будза.

Профсоюзную школу для журналистов организовал фонд Friedrich Ebert Stiftung и НКПМ. Программа направлена на укрепление потенциала журналистов в деле отражения вопросов социальной политики, трудовых отношений и нарушений прав работников в Республике Молдова.

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Для участия в учебной программе были отобраны более 20 работников различных СМИ Молдовы. В течение семи учебных сессий, которые пройдут в период с июня по декабрь 2018 года, участники получат знания в области социальных прав.