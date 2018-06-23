Интернет как наркотик: зависимыми людьми проще манипулировать

Психолог Елена Ковалева рассказала Sputnik Молдова, как гаджеты с безлимитным интернетом влияют на способность детей к социализации, а также какой вред они могут нанести процессу формирования личности ребенка.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Гаджеты сегодня — постоянные спутники людей. Дети наряду со взрослыми активно пользуются смартфонами, планшетами и другой личной техникой. О специфике развития детей при использовании гаджетов и соцсетей рассказала корреспонденту Sputnik психолог Елена Ковалева.

Замена живому общению

Ребенок, по словам психолога, должен уметь взаимодействовать с обществом, соблюдать определенные нормы, быть удовлетворенным социальными отношениями и уметь реализовывать себя именно посредством общественных связей.

"Гаджет — это некий суррогат, замена средства социализации. Он только создает ее видимость", — заявила Ковалева.

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Она отметила, что дети, общаясь в соцсетях, не могут получить полноценного восприятия человека человеком.

Собеседница добавила, что при живом общении человек может мгновенно среагировать, показать какие-то эмоции, которые в соцсетях заменяют смайликами. Ковалева считает, что смайлы, стикеры и другие картинки не способны передать всей гаммы эмоций, которые человек выказывает при общении с глазу на глаз.

Результат зависимости во взрослой жизни

Лучшее время для освоения гаджетов, по мнению Ковалевой, — это школьные годы.

Она уточнила, что сознание ребенка начинает формироваться в 6-7 лет, когда он идет в школу и становится частью общества со своими функциями. В этот момент, по словам психолога, родителям нужно активно заниматься с ребенком, чтобы не допустить его зависимости от интернета, игр и социальных сетей.

"Зависимость — это противоположность самостоятельности, отсутствие собственного мышления, понимания вопроса. Через неуемное увлечение компьютером и гаджетами формируется не совсем приспособленная к жизни личность, которая подвластна разным влияниям", — заявила Ковалева.

Она объяснила, что в детстве ребенок может стать зависим от компьютера, позже зависимость может перейти и на взрослый период жизни и негативно сказаться на нем.

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По словам Ковалевой, неподготовленный человек не способен решить поставленных перед собой задач, в первую очередь, — это создание семьи и овладение профессиональной деятельностью. Такие люди, по мнению психолога, становятся замкнутыми, начинают жить иллюзиями и ими гораздо легче манипулировать.

В конечном итоге они становятся несчастными, недоверчивыми и не находят себе места в социуме.