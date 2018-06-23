Профсоюзы: в Молдове умалчивают о несчастных случаях на рабочем месте

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. С конца октября 2017 года до настоящего времени в нашей стране не проводилось ни одного расследования по факту несчастных случаев на рабочем месте — таковы данные Инспекции труда Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, которые приводит пресс-служба НКПМ.

© Sputnik / Валерий Мельников Профсоюзы Молдовы и Польши: у нас общие проблемы

В то же время Государственную инспекцию труда за этот период уведомляли о в общей сложности 180 несчастных случаях, из которых 26 закончились смертельным исходом. В результате этих происшествий погибло 30 человек, еще восемь пребывали или на данный момент еще находятся в тяжелом состоянии. Сто пятьдесят чрезвычайных происшествий на рабочем месте привели к временной потере трудоспособности.

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Руководитель Инспекции труда профсоюзов Елена Каркилан подчеркнула, что в отсутствие протоколов расследований тяжелых несчастных случаев на производстве не могут быть выплачены отпуск по болезни или пособие в случае смерти. Хотя эти положения содержатся в Законе об охране здоровья и безопасности труда — если в происшествии виновато предприятие, именно оно берет на себя эти расходы. Также и государство выплачивает единовременные пособия из расчета среднемесячной заработной платы по стране. Причем, пособие от государства выплачивается из расчета на каждый процент утраты трудоспособности.