Жертвы депортаций получат материальную помощь

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. По тысяче леев в качестве единовременной материальной помощи получат жертвы депортаций, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.
Деньги будут переданы более, чем восьми тысячам жителей Молдовы.
Размер этой помощи — на 300 леев больше, чем годом ранее.
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С 2016 года в Молдове шестого июля отмечают День памяти жертв депортаций.
По данным пресс-службы молдавского кабмина, в результате депортаций 1941, 1949 и 1951 годов пострадали около 87 тысяч жителей МССР.