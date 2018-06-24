Жертвы депортаций получат материальную помощь

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. По тысяче леев в качестве единовременной материальной помощи получат жертвы депортаций, сообщает пресс-служба правительства Молдовы.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин На что хватало советской зарплаты, или Почему граждане Молдовы скучают по СССР

Деньги будут переданы более, чем восьми тысячам жителей Молдовы.

Размер этой помощи — на 300 леев больше, чем годом ранее.

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С 2016 года в Молдове шестого июля отмечают День памяти жертв депортаций.

По данным пресс-службы молдавского кабмина, в результате депортаций 1941, 1949 и 1951 годов пострадали около 87 тысяч жителей МССР.