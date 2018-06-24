Устоят ли "хрущевки" во время землетрясения: зоны риска в Кишиневе

Подземные толчки в нашем сейсмоопасном регионе были и будут – что говорят специалисты о выносливости самых "возрастных" зданий в столице.

КИШИНЕВ, 24 июн – Sputnik. С тех пор, когда в Молдове было зарегистрировано самое сильное землетрясение, прошло более 30 лет.

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Однако жители нашей страны, так как проживают в сейсмически опасной зоне, время от времени задумываются о том, выдержат ли их дома сильное землетрясение.

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Что будет со столичными "хрущевками", которых так много на Рышкановке и Ботанике? Ведь эти дома, как полагают эксперты, входят в зону риска, ввиду, прежде всего, своего возраста.

По мнению Директора Института геологии и сейсмологии Игоря Никоарэ, сложно сказать наверняка, устоят ли эти ветераны советского строительства перед мощными толчками.

"Землетрясение магнитудой в 5 баллов по шкале Рихтера эти дома выдержат. Если же произойдут какие-то катастрофические подземные толчки, вот тут ситуация более спорная", — отметил в интервью Sputnik Никоарэ.

По мнению специалиста, данные постройки все же демонстрируют определенную выносливость.

"Эти дома показали себя неплохо, выдержав землетрясения 1977 и 1986 годов. Так, после сильного землетрясения 1986 года, "хрущевки" не вошли в категорию зданий, признанных аварийными в результате подземных толчков", — отметил собеседник.

В 2017 году толчки магнитудой от 4 до 5 регистрировались 17 раз.

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Всего в прошлом году произошло 101 землетрясение магнитудой от 3.

Ученые говорят, что в целом сейсмологическая картина в прошлом году была в пределах нормы и даже несколько спокойнее, чем ожидалось.

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