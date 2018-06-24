Будет ли ликвидирован в Молдове детский труд к 2025 году

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Молдова должна ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, который будет способствовать предотвращению нарушений прав детей в стране, считает руководство Национальной конфедерации профсоюзов, позицию которого цитирует пресс-служба НКПМ.

Ратификация этого протокола рекомендована Комитетом Организации Объединенных Наций по правам ребенка, а также Советом по правам человека. Эти рекомендации были адресованы правительству Республики Молдова.

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Профсоюзы Молдовы поощряют безопасные условия труда для всех работников и ставят цель положить конец всем формам принудительной работу несовершеннолетних к 2025 году.

"Именно профсоюзы были одним из инициаторов разработки и принятия социальными партнерами 11 лет назад коллективной конвенции об искоренении наихудших форм детского труда. Принятие этого важного документа способствовало запрету и искоренению работы, которая по своей природе или условиям, в которых она осуществляется, может поставить под угрозу здоровье, безопасность или мораль ребенка", — говорится в сообщении пресс-службы НКПМ.