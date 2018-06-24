В память о первых месяцах ВОВ на Днестре состоялась акция "Свеча памяти"

Девятый год подряд общественные организации поводят в Молдове акцию "Свеча памяти", приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В память о погибших в первые месяцы Великой Отечественной войны общественные организации "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" провели акцию "Свеча памяти" у руин долговременной огневой точки № 417 у села Кошница Дубоссарского района.

"Это уже девятая "Свеча памяти" в нашей стране, приуроченная ко Дню Памяти и Скорби, и на этот раз уже к 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Теперь мы проводим этим мероприятия в рамках деятельности Национального координационного комитета "Победа", — сообщил корреспонденту Sputnik председатель комитета "Победа" Алексей Петрович.

По его словам, акция состоялась при поддержке Российского центра науки и культуры и администрации Дубоссарского района.

"Вечером 21 июня мы собрались у руин ДОТа, защитники которого стояли насмерть против превосходящих сил фашистских войск жарким летом 1941 года. Мы — это поисковики, педагоги лицеев и их учащиеся, представители туристического клуба "Траверс" и другие жители Молдовы. От имени РЦНК их приехал поприветствовать сотрудник Центра Андрей Кибирев", — рассказал Петрович.

Организаторы подготовили для гостей культурно-образовательную программу — звучали стихотворения и песни военных лет и те, что были созданы уже после войны, но посвящены страшному и героическому периоду нашей общей истории. Состоялся показ документальных и художественных фильмов.

"В память о недавно ушедшем из жизни советском и российском режиссере и актере Станиславе Говорухине к 50-й годовщине выхода на экран была показана лента "Белый взрыв", посвященная событиям Великой Отечественной войны", — отметил Петрович.

После окончания программы гостей ожидала солдатская каша, приготовленная на костре в полевых условиях.

А в 4.00 у руин ДОТа были зажжены свечи в память о погибших героях и жертвах Великой Отечественной войны, объявлена минута молчания.

"Свеча Памяти" проводится в Республике Молдова с 2010 года. Территорией мероприятия становятся места боев начального периода Великой Отечественной войны — лета 1941 года. За время проведения акции участники побывали в Кантемирском, Хынчештском, Оргеевском и Дубоссарском районах республики.