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Экспонаты музея воинской славы при храме св. Владимира в Кишиневе

В Кишиневе открылся музей Великой Отечественной войны

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (282)
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Музей "Ратная слава" был открыт при поддержке президента Молдовы, РЦНК и частных спонсоров.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В Кишиневе открылся настоящий — и единственный в Молдове — музей, полностью посвященный Великой Отечественной войне. Называется он "Ратная слава" и находится при православном храме св. князя Владимира Русской православной церкви.

Прежде многие экспонаты музея были представлены в офисе редакции газеты "Русское слово", но со временем благодаря работе поисковиков предметов эпохи ВОВ стало настолько много, что потребовались более просторные помещения.

Музей был воссоздан в рамках работы Национального координационного комитета "Победа" усилиями поисковых организаций "Русский историко-патриотический клуб" и "Август" и настоятеля храма св. Владимира — отца Александра Мендруляка, также участника поискового движения Молдовы.

"Открытие музея началось со службы отца Александра в память о неизвестном солдате, погибшем в 1941 году в боях при обороне Атак Окницкого района. Тогда румынские военнослужащие, отдавая честь мужеству павшего воина, установили на его могиле надгробный каменный крест с надписью "Un erou necunoscut rus" — Неизвестный русский герой. Останки воина были обнаружены поисковиками и перезахоронены в 2014 году, а крест стал одним из экспонатов музея", — рассказал корреспонденту Sputnik историк, член Комитета "Победа" Борис Шаповалов, присутствовавший на открытии музея.

По его словам, в музее уже более тысячи экспонатов — оружие, боеприпасы, военное имущество, каски, форма, личные вещи, награды, письма погибших, военные карты, документы, фотографии и многое другое.

"За каждым экспонатом своя история, фамилии и имена погибших защитников Отечества. В музее будут регулярно проводиться экскурсии и мероприятия военно-патриотического характера под эгидой Национального координационного комитета "Победа", — отметил Шаповалов.

Он подчеркнул, что музей появился благодаря поддержке президента Республики Молдова Игоря Додона, Посольства Российской Федерации, Российского центра науки и культуры и частных спонсоров.

"В церемонии открытия музея приняли участие поисковики, ветераны, историки, прихожане церкви святого князя Владимира, члены Союза офицеров Республики Молдова", — сказал Шаповалов.

Тема:
Наследники великой Победы (282)

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Теги:
музей, Великая Отечественная война, Национальный Координационный Комитет "Победа", "Август", Русский историко-патриотический клуб, Борис Шаповалов, Алексей Петрович, Кишинев, Общество
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