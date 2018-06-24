Воскресный протест в Кишиневе мирно "парализовал" город

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В Кишиневе завершился протест сторонников правоцентристской оппозиции во главе с лидерами партий "Достоинство и правда" Андреем Нэстасе и "Действие и солидарность" Майей Санду.

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Митингующие собрались в воскресенье на центральной площади столицы, чтобы выразить несогласие с решением судов двух инстанций о непризнании итогов голосования на внеплановых выборах мэра Кишинева, на которых большинство получил Нэстасе.

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Несколько тысяч жителей Молдовы, выстояв некоторое время под палящим солнцем напротив дома правительства, переместились к зданию парламента, чтобы продолжить митинг там. По дороге, занявшей каких-то полтора квартала, практически половина участников мероприятия покинула процессию, разойдясь в разные стороны.

Те же, кто дошел, также не стояли долго — жаркая погода утомила людей, и они расположились на газоне перед парламентом и даже на проезжей части.

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В итоге Нэстасе завершил митинг и объявил "свободный микрофон" — каждый мог подойти и выразить свою позицию. Таковых оказалось немного.

Также Нэстасе призвал своих сторонников собраться в понедельник у здания Высшей судебной палаты, где завтра должны поставить точку в вопросе о признании результатов состоявшихся третьего июня выборов мэра столицы.

Во время акции протеста проспект Штефана чел Маре и часть прилегающих к нему улиц были перекрыты, что создало большие проблемы для многих желавших добраться из одного сектора города в другой на общественном транспорте.