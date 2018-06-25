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НАТО

В ФСБ рассказали, какие секреты "сливала" Карина Цуркан в НАТО

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Общество
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Оперативная разработка уроженки Молдовы Карины Цуркан шла больше года, осуществлялась она сотрудниками департамента контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ по первичной информации, представленной Службой внешней разведки России (СВР).

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. В громкой истории с задержанием топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан появились новые подробности. Оказывается, ФСБ заподозрила уроженку Молдовы в выдаче схем поставки электричества на Донбасс и в Крым иностранным спецслужбам, сообщает РБК.

"Оперативная разработка Цуркан шла больше года, она осуществлялась сотрудниками департамента контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ. Первичная информация пришла по линии службы внешней разведки. Активная стадия операции пришлась на апрель-май", — рассказал собеседник РБК в одной из силовых структур.

Российские СМИ сообщили о том, что уроженка Молдовы Карина Цуркан, которая в Москве обвиняется в шпионаже, может быть связана с румынской разведкой.

Флаги Румынии и США
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Лефортовский суд Москвы арестовал ее на два месяца, а в случае признания вины, Цуркан "светит" 20 лет.

Как следили за Цуркан?

Сначала из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию стране-члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто работает с Россией на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда поставляется электроэнергия: кто сотрудничает, кто отказывается, с кем вообще ведутся переговоры, какие есть проблемы, какие схемы.

Реакция министра иностранных дел Румынии Теодора Мелешкану>>>

Когда Украина в 2014 году намеревалась отключить Крым от электроэнергии, дочерняя компания "Интер РАО" — ООО "ЦОР" — организовала поставки электроэнергии на Украину, а та, в свою очередь, — в Крым. Организацией этой схемы занималась Цуркан, которая знала все контакты российских чиновников на Украине.

Что знала шпионка?

Летом 2014 года года украинское правительство ввело чрезвычайное положение на электроэнергетическом рынке страны из-за проблем с транспортировкой угля из Донбасса и пригрозило ограничить поставки в Крым.

Флаг Румынии
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После этого компания "Интер РАО" начала экспортировать электроэнергию на Украину, чтобы та смогла поставлять электричество в Крым: страны заключили контракт на поставку 1,5 ГВт в течение 2015 года. ЦОР поставлял электричество на Украину по 2,4 руб./кВт·ч​, а потом покупал у Украины для Крыма по 2,99 руб./кВт·ч​.

Через год, летом 2015 года Украина официально отказалась оплачивать электроэнергию, которую Россия поставляла в непризнанные республики. Эти поставки были отнесены на нормативные потери ФСК (владеет магистральными сетями в России), которые покрываются за счет тарифа для промышленных потребителей, рассказал РБК один из создателей схемы и источник, близкий к одному из профильных российских министерств. Минэнерго и ФСК всегда отрицали, что поставки в ЛНР и ДНР относятся на потери.

На дело, по которому проходит Цуркан, наложен гриф "секретно". У задержанной, как выяснилось, есть несколько паспортов, в том числе — румынский.

Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану (глава Службы внешней информации в 2012-2014 годах).

Были проведены обыски в кабинете Цуркан и дома>>>

"У нее есть российское, молдавское и румынское гражданство. Если потребуется, мы готовы оказать ей консульскую помощь", — заявлял ранее Мелешкану.

Цуркан начала давать показания

После задержания Цуркан также прошли обыски в кабинете замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко, в тот момент его не было на работе. У Кравченко прошел обыск и дома.

Наручники
© Sputnik / Виталий Белоусов
Задержанная в Москве уроженка Молдовы может быть связана с румынской разведкой

Цуркан уже дала показания на трех чиновников из Минэнерго, с которыми общалась на тему поставок электроэнергии в непризнанные республики Донбасса и в Крым.

Как стало известно Sputnik Молдова, Карина Цуркан в 90-годы жила в Кишиневе, работала в различных бизнес-структурах, после занимала должность председателя административного совета Кучурганской электростанции, а также была председателем совета директоров Молдавской ГРЭС.

В "Интер РАО" Цуркан отвечала за бизнес компании в Молдове — Молдавскую ГРЭС в Приднестровском регионе и поставки электроэнергии со станции Кишиневу.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что Цуркан с 2016 года не является гражданкой Молдовы. Как следует из декрета под номером 2149-VII от 21 июня 2016 года, который подписал тогдашний президент РМ Николай Тимофти, Карина Цуркан, 1974 года рождения, вышла из гражданства Республики Молдова вместе с сыном Андреем Цурканом.

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Теги:
"Интер РАО", НАТО, Карина Цуркан, Москва, Молдова, Общество
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