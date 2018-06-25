Молдова закупает "скорые" - куда их направят

Совсем скоро медицинский автопарк пополнится новым транспортом: 168 машин скорой помощи, из которых 35 оборудованы для интенсивной терапии и 133 - для оказания первой помощи.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Банк развития Совета Европы решил занять Молдове 12 миллионов леев для обновления парка машин скорой помощи Национального центра скорой помощи, сообщает пресс-служба Минздрава, труда и соцзащиты.

На эти деньги будет закуплено 168 машин скорой помощи, из которых 35 оборудованы для интенсивной терапии и 133 — для оказания первой помощи.

Преимущественно эти автомобили будут применять в сельской местности.

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Ранее для модернизации парка машин скорой помощи правительство выделило 51 миллион леев на закупку 69 "скорых". Эти спецавто направят в северные и южные районы страны, включая Гагагузию.