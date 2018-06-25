Что будет с беременными примарами — депутаты изменят закон

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Мандат местных избранников не может быть отозван раньше истечения срока их полномочий, если они находятся в декретном отпуске, отмечает Sputnik.md. © Sputnik / Евгений Панасенко Равенство полов достигнуто — женщина в Кишиневе толкала троллейбус

Законодательство будет дополнено положениями, которые не позволяют отстранить от работы примара, вице-примара, председателя и вице-председателя района, если они ушли в декрет.

Комиссия по публичной администрации предложит на пленарном заседании парламента принять поправки и дополнения к Закону о статусе местного избранника и к Закону о местной публичной администрации. Инициатива принадлежит группе депутатов и направлена на устранение дискриминации женщин, обнаруженной в законодательных актах.

"Законодательные акты следует изменить таким образом, чтобы женщина, избранная на пост в местной публичной администрации и находящаяся в декретном отпуске более 4 месяцев, не подвергалась риску прекращения своих полномочий до истечения срока", — говорится в информационном примечании к законопроекту.