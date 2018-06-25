Футбольные страсти фанатов: как молдаване болеют за Россию на ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik, Елена Комолова. Футбольная атмосфера распространилась на весь мир. Внимание миллионов людей — ярых болельщиков и тех, кто не особо следит за футболом, сейчас приковано к чемпионату мира, который проходит в этом году в России. Огромное количество фанатов съехалось в центр футбольного состязания, чтобы воочию насладиться красивой игрой и приобщиться к спортивному празднику, организованному на высшем уровне. Атмосфера чемпионата чувствуется во всех городах мира.

Ну, где сейчас не встретишь человека, украсившего лицо красками в цвета страны любимой сборной? Флаги болельщиков гордо реют не только на их плечах, но и на машинах, и балконах домов, где они живут. За ходом мундиаля следят на работе, в транспорте и даже на отдыхе.

К примеру, в курортных зонах Болгарии нет отбоя от посетителей в ресторанах и барах во время трансляции матчей чемпионата. И те развлекательные заведения, которые не обзавелись телевизорами, значительно проигрывают в прибыли тем кафе, где можно поболеть за любимую команду. Привычная курортная жизнь на время футбольных матчей замирает, так как все внимание приковано к экранам телевизоров и обсуждению игры. А говорят о футболе все — от мала до велика. Даже женщины, вымотанные палящем солнцем и отдыхом с детьми, на пляжах дискутируют не только на счет фигуры Роналду, но и об успехах и неудачах других футболистов. Чему, конечно, невозможно не удивиться.

Когда футбол объединяет

Всем известно, что Болгария — центр притяжения туристов из Румынии, Молдовы, Украины и России. На улочках курортных городков нет-нет, а услышишь знакомый говор соотечественников. И где как не на отдыхе можно обсудить цены, зарплаты, проблемы в странах-соседках. Как ни странно, но совместный просмотр футбола действительно объединяет людей. В беседе с некоторыми владельцами развлекательных заведений выяснился один занимательный факт — больше всего посетителей ресторанов и кафе приходятся на матчи с участием сборной России. Да, это факт, который виден не вооруженным взглядом. В день игры россиян в ресторанчиках и барах яблоку негде упасть.

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За кружкой пива и хорошей болгарской закуской молдаване, украинцы, русские и местные жители следят за ходом матча, переживают и болеют за сборную России. Горячий воздух разрывают крики "Гол! Ура!" с молдавским, украинским, болгарским акцентом. А после матча довольные болельщики обсуждают тактику тренера, предсказуемость или непредсказуемость футболистов.

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Что ни говори, а фраза "О, спорт, ты — мир!" здесь как нельзя кстати. Ведь на время чемпионата мира по футболу люди, даже если и не питают друг к другу симпатию, находят общий язык и сближаются.