В Молдове начинается операция "Автобус"

Водители автобусов на две недели окажутся под пристальным вниманием патрульной полиции.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. В понедельник, 25 июня, в Молдове стартовала операция "Автобус", сообщает Национальный инспекторат по патрулированию.

Водители в Молдове могут остаться без авто: в каких случаях это произойдет>>>

Операция продлится две недели — до 6 июля. Рейды начнутся с понедельника, в ходе проверок патрульная полиция будет проверять соблюдение правил дорожного движения и заниматься профилактикой ДТП с участием автобусов по всей стране.

Нарушителей, которые будут выявлены во время рейдов, накажут в соответствии с законодательством.



