Удар по помидорам: будет ли у Молдовы богатый урожай

Производителям томатов даны рекомендации по предупреждению и борьбе с вредителями, которые могут нанести серьезный урон урожаю.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности выявили две вспышки томатной моли, которые охватили в Яловенах несколько участков, засаженных помидорами.

"Две вспышки томатной моли (Tuta absoluta) выявлены 18 июня на охраняемых территориях, засаженных помидорами. Производителям сразу же направили рекомендации по ликвидации вспышек. Частично все пострадавшие растения уничтожены", — отмечено в сообщении ведомства.

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В Агентстве добавили, что предприняты меры по борьбе с вредителем, в том числе применены инсектициды, разрешенные к использованию на территории Молдовы.

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"На данный момент фитосанитарная ситуация находится под контролем согласно плану действий, составленному управлением продовольственной безопасности в Яловенах совместно с управлением защиты и охраны растений и экономических агентов", — отмечено в сообщении ведомства.