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Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип

Премьер Молдовы объявил о масштабных проверках: кто попадет под контроль

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Громкое дело о массовом отравлении в детском лагере отдыха в Тараклии получило продолжение: в правительстве перешли к крайним мерам.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Все детские лагеря отдыха в Молдове пройдут серьезную проверку. Соответствующее распоряжение отдал премьер страны Павел Филип. Глава правительства поручил создать рабочую группу в связи с массовым отравлением в детском лагере отдыха в Тараклии. Экспертам предстоит выявить обстоятельства произошедшего, а также определить ответственных за это лиц.

"Членам рабочей группы необходимо проверить все детские лагеря отдыха, чтобы не допустить повторения подобных случаев", — отметили в пресс-службе правительства.

На данный момент лагерь отдыха, где находились 98 детей, закрыт, а все ребята отправлены домой.

"В результате предварительной проверки специалисты Национального агентства общественного здравоохранения выявили, что лагерь работал без санитарной авторизации. Эксперты обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм, среди которых неподобающее качество воды, отсутствие необходимых условий гигиены, а также тот факт, что не все сотрудники прошли медицинский осмотр", — отметили в пресс-службе правительства.

Скорая помощь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Более того, согласно сообщению кабмина, перед подготовкой к сезону отдыха 2018 Центр общественного здоровья в Кагуле проводил тематические тренинги с представителями детских баз отдыха, однако на этих встречах не присутствовала администрация этого лагеря.

В рабочую группу вошли представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, министерства образования, культуры и исследований, Национального агентства продовольственной безопасности и Генерального инспектората полиции.

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В период 23-25 июня зарегистрировано свыше 30 случаев отравления у детей. Эпидемиологический надзор в лагере продолжается.

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Теги:
детский лагерь отдыха, отравление, проверки, дети, Молдова, Общество
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