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Высшая судебная палата

Окончательное решение суда: Кишинев остался без мэра

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (159)
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На фоне малочисленного протеста правоцентристских сил судьи Высшей судебной палаты оставили в силе решение первой и второй инстанций, признавших недействительными местные выборы мэра Кишинева.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе решение суда сектора Центр, признавшего недействительными местные выборы, второй тур которых прошел в Кишиневе 3 июня. Таким образом, столица республики осталась без примара (мэра) — лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе не смог вступить в должность градоначальника.

Как рассказал Нэстасе журналистам, рассмотрение его запроса по поводу признания выборов действительными в Высшей судебной палате должно было проходить в открытом режиме, однако этого не произошло. Не поменяли и судейский состав, на чем настаивал адвокат лидера партии "Платформа "Достоинство и правда".

"Апелляции неприемлимы", — сказано на сайте Высшей судебной палаты.

Решение суда на фоне малочисленной акции протеста

Параллельно с проведением слушаний по вопросу законности результатов выборов мэра Кишинева перед зданием Высшей судебной палаты собрались несколько сотен сторонников партий "Платформа "Достоинство и правда" и "Действие и солидарность". В митинге приняла участие и "муза" протестов правоцентристов — экс-министр просвещения Молдовы Майя Санду, по приказу которой в стране были ликвидированы сотни школ и проведены другие подобные реформы.

Протесты в центре Кишинева 24-06-2018
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Стоит отметить, что протесты правоцентристов по поводу признания выборов продолжаются с прошлой недели. И с каждой новой акцией несогласных становится все меньше. Лозунги манифестантов и их предводителей ничуть не изменились. Как и прежде лидеры правоцентристов сыпали весьма расплывчатыми громкими фразами, не предлагая никаких конкретных решений проблем столицы. Уже привычный арсенал заготовленных шаблонов разбавили словами о том, что выборы все-таки надо признать, а также о том, что власти должны соблюдать право голоса граждан страны. Не обошлось и без песен — когда сказать больше нечего, включается фонограмма "хитов" протестующих.

"Мы будем протестовать, потому что мы народ. Чтобы построить будущее для наших детей и внуков", — заявила одна из протестующих.

Нэстасе также повторил тезис о том, что протесты продолжатся.

В чем соль вопроса?

Второй тур местных выборов, который прошел 3 июня, выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом, явка составила всего 39,12%.

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Суд столичного сектора Центр 19 июня принял решение не утверждать результаты выборов примара (мэра) Кишинева. Поводом для этого стало то, что оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. Апелляционная палата 21 июня поддержала решение первой инстанции.

Что говорит закон?

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, судебная инстанция подтверждает результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов их передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет. Затем ЦИК публикует окончательные итоги выборов.

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Новый градоначальник должен руководить столицей ровно год вместо четырех лет, так как выборы были внеплановыми. Поводом для их проведения стала отставка с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Этому шагу предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках в столице и отстранение от должности на время следствия. Киртоакэ, занимающий пост первого вице-председателя Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении 10 лет.

В 2019 году по всей стране пройдут всеобщие местные выборы, в рамках которых, в частности, будет избран и новый мэр Кишинева сроком на четыре года.

Тема:
Местные выборы в Молдове (159)

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Теги:
мэр, признание, второй тур, результаты, выборы, примар, Молдова, Кишинев, Общество
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