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Экспонаты будущего музея воинской славы при храме св. Владимира в Кишиневе

Новый кишиневский музей - на что и когда можно будет посмотреть

© Sputnik / Николай Костыркин
Общество
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Тема:
Наследники великой Победы (283)
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В музее собраны предметы, найденные поисковиками на местах боев периода Великой Отечественной войны.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Первый в современной Молдове музей, посвященный Великой Отечественной войне, который недавно открыл свои двери для всех желающих в храме св. Владимира, с начала учебного года введет точный график посещения.

Большие планы

Как рассказал корреспондентe Sputnik председатель Национального координационного комитета "Победа", один из организаторов музея Алексей Петрович выставку смогут учащиеся не только кишиневских школ и лицеев, но их сверстники из регионов.

"С этой целью будет разработана образовательная программа с одноименным, как и у музея, названием "Ратная слава". Она будет включать в себя посещение не только музея, но и ряда военно-исторических объектов нашей столицы. Также будет создана электронная форма демонстрации музея с рассказом о каждом экспонате в отдельности", отметил Петрович.

Музей "Ратная слава" открыли 22 июня, в День памяти и скорби — в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны.

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"Поисковая работа, благодаря которой мы и находим представленные в музее экспонаты, в нашей стране — явление одновременно и старое и новое. На протяжении всех послевоенных лет вплоть до начала 1990-х годов на местах былых сражений обнаруживали и увековечивали память о героях войны, сложивших свои головы в боях. К сожалению, на долгие 20 лет, в виду различных исторических и политических событий, поисковая работа в Молдове была полностью прекращена и практически исчезла как явление", — рассказал Петрович.

Экспонаты музея воинской славы при храме св. Владимира в Кишиневе
© Sputnik / Николай Костыркин
В Кишиневе открылся музей Великой Отечественной войны

Он добавил, что лишь в 2010 году энтузиастам-поисковикам удалось сдвинуть с мертвой точки "камень забвения" и провести первую поисковую экспедицию, результатом которой стало обнаружение 36-ти солдат Красной армии и восстановление имени одного из героев по найденной медали "За отвагу".

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"За прошедшие с того памятного дня годы в Молдове сформировалось и окрепло поисковое движение, представленное сегодня общественными организациями "Русский историко-патриотический клуб" и "Август". Сегодня за их плечами сотни поисковых выездов, экспедиций, в том числе международных, десятки восстановленных памятников, но самое главное, — благодаря усилиям поисковиков вечный покой на мемориалах и кладбищах страны обрело более 400 солдат и офицеров Красной армии. Многим погибшим героям удалось вернуть имена и восстановить их судьбы, отыскать родственников. Тысячи имен удалось восстановить в ходе архивных изысканий, и сегодня они начинают появляться на обелисках и мемориальных комплексах", — подчеркнул Петрович.

Девушка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишиневцы не замечают, что ходят по музейным экспонатам

о его словам, основной целью поисковой работы является выявление неучтенного воинского захоронения, идентификация останков, восстановление имени и судьбы погибшего, поиск родственников (если это возможно), и последующие перезахоронение с воинскими почестями в месте, достойном памяти героя.

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В ходе работы поисковики находят множество предметов военной поры: личные вещи солдат, образцы вооружения и снаряжения и многое другое. Этот сопутствующий поисковой работе "металл войны" также несет в себе историю тех страшных, трагических и героических лет.

Начало музея

В 2011 году поисковики приняли решение создать небольшую коллекцию найденных предметов. Разместить в своих стенах экспозицию тогда предложила редакция газеты "Русское слово". На протяжении семи лет на базе собранной коллекции проводились экскурсии, открытые уроки, викторины, встречи и другие мероприятия. Однако, в минувшем году, в связи с переездом редакции, экспозиция также переехала в новое место.

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Община кишиневского храма Святого равноапостольного князя Владимира, во главе с настоятелем отцом Александром, предложила разместить музей на базе культурного центра при церкви. На протяжении года велась работа по оформлению будущей экспозиции.

"Была разработана концепция размещения предметов, эскизы стендов и технология освещения, тщательно подбирались и подготавливались экспонаты. Поддержали идею создания музея президент Республики Молдова Игорь Додон, представительство Россотрудничества в РМ, люди доброй воли, которые внесли свою лепту в обустройство выставки", — сказал Петрович.

Тема:
Наследники великой Победы (283)

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Теги:
музей, поисковики, 22 июня 1941 года, Великая Отечественная война, День памяти и скорби, Национальный Координационный Комитет "Победа", "Август", Русский историко-патриотический клуб, Алексей Петрович, Кишинев
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