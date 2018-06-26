В Молдове увеличилось количество льготных препаратов

Список медицинских препаратов, которые можно отпускать по сниженной стоимость при предъявлении компенсационного рецепта, расширился.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. В Молдове начал действовать обновленный список компенсированных медикаментов, расширенный на 11 наименований.

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По данным пресс-службы министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, в перечень лекарств, выдаваемых по уценке, вошли глимепирид для лечения сахарного диабета, бримонидин и тимолол от глаукомы, а также тельмисартан (от сахарного диабета), небиволол (для болезней сердца), периндоприл (от ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда), карведилол (от стенокардии и сердечной недостаточности).

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Также стоимость при предъявлении специальных рецептов будет снижена на два новых препарата:

— пантопразол для лечения язвы желудка, язвы двенадцатиперстной кишки у пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы и с сахарным диабетом;

— прегабалин для тех, кто страдает диабетической невропатией.

Стоимость этих двух лекарств при предъявлении компенсационного рецепта будет снижена на 100% для детей и на 70% для взрослых.

В список включен и ацеклофенак для лечения ревматоидного артрита и остеопатии — его можно будет купить за полцены по компенсационному рецепту.