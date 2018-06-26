В ЦИК рассказали, когда ознакомятся с решением ВСП

Центризбирком Молдовы на текущей неделе соберется на заседание – об этом сообщили в ЦИК.

КИШИНЕВ, 26 июн – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы в пятницу соберется на заседание, чтобы ознакомиться с решением Высшей судебной палаты, не признавшей результаты местных выборов в Кишиневе.

© Sputnik / Rodion Proca Чуря: если бы кандидатом в мэры был не Нэстасе, протестующих было бы больше

Второй тур местных выборов, прошедший 3 июня, выиграл лидер Партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе, которого поддержали 52,57% пришедших на участки избирателей (129 тысяч 432 гражданина). Его оппонент, кандидат от Партии социалистов Ион Чебан получил поддержку 116 тысяч 788 избирателей. При этом, явка составила всего 39,12%.

Суд столичного сектора Центр 19 июня принял решение не утверждать результаты выборов примара (мэра) Кишинева. Поводом для этого стало то, что оба кандидата, как решил суд, в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. Апелляционная палата 21 июня поддержала решение первой инстанции. В силе вердикт остался и после заседания Высшей судебной палаты 25 июня.

"Центризбирком информирует, что заседание ЦИК, в ходе которого комиссия примет к сведению решение суда о непризнании законности первого и второго тура местных выборов в Кишиневе, ставшее окончательным после заключения Высшей судебной палаты, состоится в пятницу, 29 июня, в 14.00", — сообщили в ЦИК.

Согласно Кодексу о выборах Молдовы, судебная инстанция подтверждает или нет результаты прошедших выборов. Только после этого в течение 24 часов решение передают в Центральную избирательную комиссию и в окружной избирательный совет.