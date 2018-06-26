В Молдове объявлены новые цены на бензин и дизтопливо

В НАРЭ опубликовали новые розничные цены на топливо – сколько придется платить автолюбителям в ближайшие недели за литр бензина и "дизеля"?

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. C 27 июня по 10 июля максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо немного снизятся. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

Установление цен на топливо в Молдове в последнее время сопровождалось скандалами. На протяжении месяца регулятор постоянно их повышал. Общественность встречала подорожания недовольством и протестами. Против высказывались и члены правительства, и депутаты. Последнее решение о повышении цен на топливо приостановил столичный суд. Тогда вернули старые цены.

Теперь же литр бензина АИ-95-Premium вместо 19 леев 15 банов будет стоить 19 леев 10 банов, а дизельное топливо подешевеет с 17 леев 9 банов до 17 леев.

Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.