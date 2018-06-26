Детская преступность в Молдове: тревожные данные МВД

По данным МВД Молдовы, число нарушений с участием несовершеннолетних постепенно снижается, но цифры все равно вызывают тревогу у правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. По данным МВД Молдовы, количество нарушений законодательства с участием несовершеннолетних постепенно снижается. Так в 2017 году их зарегистрировано на 15% меньше, чем в 2016-м. Тем не менее, цифры вызывают тревогу у правоохранительных органов. В прошлом году 640 детей сбежали из дома. Почти тысяча 400 несовершеннолетних попали в поле зрения полиции. Большинство совершенных правонарушений связано с воровством.

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Кроме того, более трехсот детей стали жертвами сексуального домогательства, и 114 ребят совершили попытку самоубийства. Как правило, к детскому суициду ведут такие факторы, как депрессия, душевный дисбаланс на фоне отсутствия контакта с родителями, а также пьянство представителей старшего поколения, отмечают в министерстве внутренних дел Молдовы.

Молдавская полиция станет ближе к детям. Министерство внутренних дел Молдовы разработало путевой лист по обеспечению безопасности в учебных заведениях. Правоохранители, в первую очередь, решили сделать упор на информировании несовершеннолетних. В школах и колледжах предлагается проводить тематические лекции, а также развесить информационные панно с контактами участкового и правилами безопасности.

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На встречах с представителями МВД учащимся I-IV классов расскажут о вреде употребления наркотиков и использовании токсических веществ, об опасности игры с огнем и горячей водой, об электричестве и проводке, а также о подстерегающих их на улице бедах.

Разговор с учениками V-VII классов пойдет о предупреждении насилия, вредных привычках (алкоголе и табакокурении), о безопасности в онлайн среде, о последствиях плохого поведения и санкциях за нарушения.

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Ученики VIII-ХII классов, а также учащиеся профессионально-технических заведений прослушают лекции о сексуальном воспитании, о насилии и асоциальном поведении, а также о наказании за нарушения законов и поведения в социальной среде.

Предлагается, чтобы соответствующий инструктаж прошли и родители.