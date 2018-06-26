Предупреждение от Погранполиции Молдовы: отправляясь на отдых, надо знать это

Молдавские пограничники дали несколько советов соотечественникам, которые решили отправиться на отдых на берег рек Прут или Днестр.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Летний сезон в самом разгаре, и жители Молдовы не прочь отдохнуть у воды. Не у всех есть возможность отдохнуть за границей, поэтому некоторые решают расслабиться дома — на берегу рек Днестр и Прут.

"Каждый год в летние месяцы регистрируется не только рост числа пересечений государственной границы, но и нарушений — въезд, пребывание и выезд граждан и транспортных средств из пограничной зоны", — сообщили в пресс-службе Погранполиции Молдовы.

По данным ведомства, в большинстве своем, в поле зрения правоохранительных органов попадают несовершеннолетние, которые собираются отдохнуть на водоемах в приграничной зоне без сопровождения взрослого и без соответствующего разрешения Погранполиции. В ведомстве обратили внимание, что нередко подростки находятся в запрещенных местах, употребляют спиртные напитки и купаются в приграничных водах.

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Чтобы выявить граждан, которые по незнанию или специально нарушают законодательство, а также для предупреждения несчастных случаев во время купания в приграничных водах, предприняты дополнительные меры контроля и сохранения режима пограничной зоны. В частности:

— купание в приграничных водах, неавторизированных и необустроенных соответствующим образом водоемах запрещено;

— необходимо проверять авторизации на деятельность предприятий и компаний, которые управляют зонами отдыха на водоемах, находящихся на границе, в соответствии с законом о государственной границе Молдовы;

— нужно проводить строгий контроль пребывания взрослых и несовершеннолетних лиц в приграничной зоне с целью отдыха в соответствии с действующим законодательством;

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— руководство территориальных органов Погранполиции должно участвовать в заседаниях советов местной публичной власти для поиска и благоустройства мест, предназначенных для купания, а также для информирования населения о правилах пребывания в пограничной зоне в целях отдыха.