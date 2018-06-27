Украинский пограничник не устоял перед гражданином Молдовы

Сотруднику погранслужбы Украины предложили мзду, и он решил - почему бы и нет!

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Украинские полицейские задержали инспектора пограничной службы своей страны в звании сержанта, который, по данным следствия, получил от гражданина Молдовы взятку.

Как сообщают украинские СМИ, гражданин Молдовы передал представителю органов правопорядка 5,2 тысячи гривен (около двухсот долларов) за возможность незаконно пересечь границу.

Сержанта, который, судя по всему, уже не станет лейтенантом, задержали на территории Одесской области, а военная прокуратура уже завела уголовное дело.