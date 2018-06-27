Предварительные итоги БАК-2018: сколько человек завалили экзамены

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Министерство образования, науки и исследований Молдовы подвело итоги экзаменационной сессии на степень бакалавра — БАК-2018. По данным ведомства, всего к тестированию были допущены свыше 18 тысяч кандидатов, из которых более десяти тысяч — выпускники лицеев.

"Уровень сдачи экзаменов среди выпускников лицеев составил 83,59%, что на 2,35 процентных пункта превышает показатели прошлого года. Таким образом, из десяти тысяч 616 лицеистов экзамены на степенm бакалавра сдали восемь тысяч 874", — отмечено в сообщении министерства.

Как рассказали в ведомстве, хотя для кандидатов из колледжей и образцовых центров это тестирование не является завершающим этапом обучения, приблизительно половина из них сдали экзамены, то есть тысяча 777 учащихся из четырех тысяч 15.

Из более трех тысяч задолжников предыдущих экзаменационных сессий сдали тестирование около 18% (558 человек).

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"Всего, согласно предварительным результатам, 11 тысяч 369 кандидатов сдали экзамены на степень бакалавра-2018, что составляет 62,64% от общего числа допущенных к тестированию. Таким образом, уровень сдачи экзаменов повысился на четыре процентных пункта в сравнении с прошлым годом, когда этот показатель составлял 58,63%", — отметили в министерстве.

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Число кандидатов со средней оценкой на экзаменах, которая превышает восемь баллов и выше превысило тысячу 800 человек, а со средней оценкой 9 и выше — 359 кандидатов. В обоих случаях количество успешно сдавших тестирование учащихся выросло.

В министерстве отметили, что число исключенных кандидатов с экзаменов резко сократилось в сравнении с прошлым годом. За период нынешнего тестирования таким санкция подвергся лишь один человек, а в 2017-м было восемь.

"В период 27-28 июня кандидаты, не довольные оценками, могут подать апелляцию в центры бакалавриата в период 09.00-18.00. С проверенными работами можно ознакомиться по адресу www.bac.edu.md на основе пароля, предоставленного учебным учреждением, где человек получал знания. Окончательные итоги будут обнародованы 6 июля после рассмотрения апелляций", — отметили в министерстве.

В период 16-23 июля пройдет дополнительная экзаменационная сессия.