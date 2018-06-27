С улиц Кишинева исчез электробус: что стало с чудом техники из Беларуси

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Кишиневцы обратили внимание на то, что по улицам Кишинева больше не ездит запущенный около месяца назад электробус.
Новый для Кишинева вид транспорта курсировал по маршруту парк "Алунелул" — проспект Штефана чел Маре — проспект Константина Негруцци — проспект Юрия Гагарина.
Теперь же электробус, привезенный из Беларуси, к которому уже привыкли многие жители столицы, больше не курсирует по городу.
"Белорусский электробус был здесь в тестовой эксплуатации один месяц. Мы его испытали, представили отчет и отправили обратно", — заявил корреспонденту Sputnik Молдова менеджер по проектам Управления городского электротранспорта Андрей Постика.
Он добавил, что этот электробус не может быть использован в Кишиневе, так как не все его технические характеристики подходят нашему городу.
Однако, как добавил Постика, есть вероятность, что в столице все же будут ездить электробусы.
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"Есть такая договоренность с заводом из Беларуси, что мы будем работать совместно над созданием электробусов по нашим техническим требованиям, приемлемым для Кишинева и Молдовы в целом", — объяснил собеседник.
Электробус курсировал в Кишиневе с конца мая 2018 года. Его предоставило белорусское предприятие "Белкоммунмаш". Стоимость электробуса составляет 380 тысяч евро.
Подстанция для подзарядки этого транспорта находилась на улице Каля Ешилор, у парка "Алунелул". Долгое время там парковали автомобили. Но в связи с появлением подстанции для электробуса парковку в том месте строго запретили, нарушителей не раз штрафовали >>>