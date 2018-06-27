Чем занимается вторая жена экс-премьера Филата по ночам

Анжела Гонца вторая, но тоже бывшая супруга экс-премьера Молдовы Владимира Филата рассказала о том, как она коротает ночи, когда ее мучает бессонница.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Молдавская журналистка Анжела Гонца, экс-супруга бывшего премьера республики Владимира Филата, рассказала, что продолжает заниматься новым увлечением, благодаря которому она борется с бессонницей. Хобби телеведущей — кройка и шитье. Гонца поделилась со своими подписчиками в соцсети Facebook очередной фотографией, на которой она продемонстрировала новый предмет своего гардероба. Речь идет о сшитой ею лично юбке. А первой вещью, которая была скроена рукой журналистки, стало платье.

"Что делать, когда тебя мучает бессонница? Начинаешь шить. Это первое платье, сшитое-перешитое десять раз. Замучилась так, что не могу не похвастаться", — сопроводила свою фотографию в собственноручно сшитом платье Гонца.

© Facebook / Пост Анжелы Гонца в Facebook

Она рассказала, что взяла несколько уроков кройки и шитья. После первого платья у журналистки появилась ее первая юбка.

"Отчитываюсь для тех, кому интересно: 250 леев — ткань, 20 леев — молния, две или три бессонные ночи, плюс много ругательств мысленно и в голос", — написала Гонца.