На трассе Одесса — Рени идет ремонт, движение через Паланку затруднено

Полиция предупреждает владельцев автотранспорта, что при пересечении границы на этом участке могут возникнуть трудности.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Вниманию владельцев автомашин, которые планируют пересечь границу в пункте пропуска Паланка — движение транспорта здесь затруднено.

По сообщению Пограничной полиции Молдовы, на трассе Одесса — Рени идет ремонт, и в связи с этим на определенные промежутки времени движение может быть приостановлено. Это увеличивает время ожидания.

На КПП Паланка снова стройка>>>

Не исключено образование очередей в связи с ограниченной пропускной способностью КПП Паланка, сообщают пограничники.