На трассе Одесса — Рени идет ремонт, движение через Паланку затруднено

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Вниманию владельцев автомашин, которые планируют пересечь границу в пункте пропуска Паланка — движение транспорта здесь затруднено.
По сообщению Пограничной полиции Молдовы, на трассе Одесса — Рени идет ремонт, и в связи с этим на определенные промежутки времени движение может быть приостановлено. Это увеличивает время ожидания.
На КПП Паланка снова стройка>>>
Не исключено образование очередей в связи с ограниченной пропускной способностью КПП Паланка, сообщают пограничники.