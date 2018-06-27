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Реанимационное отделение

ЧП в Тараклии: врач рассказал о состоянии детей, отравившихся в лагере

© Sputnik / Aleksei Babushkin
Общество
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Из 36 госпитализированных маленьких пациентов, под наблюдением медиков сейчас находится 21 ребенок.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В Тараклийской районной больнице в данный момент находится 21 ребенок из числа госпитализированных из лагеря отдыха "Чайка", сообщил в среду корреспонденту Sputnik главный врач медучреждения Валерий Желев.

"Из 36 госпитализированных детей под нашим наблюдением сейчас все еще находится 21. Уже через полтора дня после госпитализации ребята чувствовали себя заметно лучше, да и изначально их состояние не было критическим", — рассказал Желев.

По его словам, тем не менее, состояние многих из этих детей продолжают наблюдать в больнице, чтобы быть полностью спокойными за их здоровье. О причинах отравления врачам пока ничего не известно — результатов анализов ждут в пятницу.

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Беда пришла откуда не ждали

Лагерь "Чайка" в Тараклии принял первую смену в начале 20-х чисел июня. Но уже через три дня, в субботу, многих детей забрали в районную больницу — одних с высокой температурой, других с диареей и рвотой. Практически все дети жаловались на головную боль и слабость.

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У всех, кто был госпитализирован, врачи произвели сбор ряда анализов. Вскоре в лагерь прибыли специалисты Управления по безопасности пищевых продуктов, они провели экспертизу воды и продуктов питания.

Лагерь отдыха "Чайка", где находились 98 детей, закрыли, а всех ребят отправили домой.

Реакция правительства

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, как только узнал о произошедшем в Тараклии, заявил, что теперь все детские лагеря отдыха в Молдове пройдут серьезную проверку.

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Глава правительства также поручил создать рабочую группу, куда вошли представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, министерства образования, культуры и исследований, Национального агентства продовольственной безопасности и Генерального инспектората полиции.

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В пресс-службе правительства сообщили, что в результате предварительной проверки, специалисты Национального агентства общественного здоровья выяснили, что лагерь работал без санитарной авторизации. Эксперты обнаружили множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм, среди которых неподобающее качество воды, отсутствие необходимых условий гигиены, а также тот факт, что не все сотрудники прошли медицинский осмотр. Более того, согласно сообщению кабмина, перед подготовкой к сезону отдыха 2018 Центр общественного здоровья в Кагуле проводил тематические тренинги с представителями детских баз отдыха, однако на этих встречах не присутствовала администрация лагеря "Чайка".

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Теги:
анализы, отравление, больница, лагерь, комиссия, дети, Валерий Желев, Тараклия, Общество
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