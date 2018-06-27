Полиция рыбака видит издалека — подведены итоги рейда против браконьеров

Нарушители запрета на рыбную ловлю в Молдове попали в "сети" полиции, лишились снастей и заплатили штрафы.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Около 30 кг рыбы разных видов, более 70 рыболовных сетей, 13 пятидесятиметровых экранов, две лодки и другие снасти изъяты полицией в рамках мер по пресечению рыбного промысла в период запрета на ловлю рыбы.

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В ходе совместных рейдов с членами Общества охотников и рыболовов Молдовы, представителями рыбохозяйственных предпрятий и сотрудников местной администрации выявлено 148 случаев нарушений, сообщает Генеральный инспекторат полиции РМ.

Запрет на ловлю рыбы в Молдове действовал в период нереста и появления мальков на свет, с 12 апреля по 15 июня. На Днестре рыбная ловля была запрещена от Наславчи до Дубоссарского водохранилища включительно и ниже Дубоссарской ГЭС до села Паланка на границе с Украиной. Запрет действовал также на Кагульском озере, на реках Прут, Чёрна, Рэут, Бык, Ботна, Ларга, Лэпушна, Делия и Тигеч.

Нарушители запрета на лов наказывались штрафов в размере до 300 леев.