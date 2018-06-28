11:11 28 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.87
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.64
Поиск
Пенсионерка

Что произойдет с пенсиями в Молдове: парламент принял решение

© Sputnik / Evghenii PANASENCO
Общество
Получить короткую ссылку
321 0 0

Молдавские депутаты рассматривают в срочном порядке проект закона о государственной пенсионной системе, зарегистрированный членами правительства в парламенте.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Члены парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье дали положительное заключение по проекту, который предполагает перерасчет пенсий для лиц, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых. 

Пенсионер
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
"Чти мать твою": молдавская молодежь может оставить стариков без пенсий
Правительство запросило парламент рассмотреть эту законодательную инициативу в срочном порядке. Если проголосуют за данную инициативу, то эти изменения вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет.

Как заявила Sputnik государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Неля Русу, некоторые пенсии после перерасчета увеличатся более чем на четыре тысячи леев.

"Мы проанализировали несколько вариантов, согласно данным Национальной кассы социального страхования, на сколько увеличатся некоторые пенсии после перерасчета и установили, что в среднем они вырастут примерно на две тысячи леев", — сказала Русу.

По ее словам, если говорить о конкретных случаях, то ни одна фиксированная пенсия не может сравниваться с другой.

"Проанализировали разные профессии — фармацевт, медсестра, охранник, шофер — это различные ситуации, поэтому рост в результате перерасчета тоже разный, так как у граждан отличалась зарплата и размер взносов социального страхования. Поэтому и повышение будет отличаться. Говорим о двух тысячах леев и даже о четырех, но и о 200 леях", — сказал Русу.

С 2019 года в Молдове изменятся правила предоставления некоторых пенсий>>>

Что касается пенсий, установленных в период января 1999 — января 2019 годов, то их перерасчет также будет осуществляться постепенно, начиная с 2021 по 2027 годы.

По теме

Депутат рассказал, хватит ли денег на пенсии жителям Молдовы
Гладко вышло на бумаге: пенсионная система Молдовы кое о ком забыла
Как в Молдове выживают пенсионеры
Теги:
пенисонеры, увеличение, повышение, пенсии, рост, парламент, Неля Русу, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Еврофонды
    Дурной пример

    Ликвидация банка ABLV в Латвии стала одной из причин задержки вступления Болгарии в "прихожую еврозоны" - систему ERM-2.

  • Министерство финансов Литовской Республики
    В ловушке

    Министр финансов Литвы Вилюс Шапока предрек Литве попадание в "ловушку среднего дохода" из-за сокращения финансовой помощи ЕС.

  • Морская мина времен Второй мировой войны
    Тяжелое наследие

    Наследие двух мировых войн в виде старых мин мешает строительству газопровода Balticconnector, который соединит газовые системы Эстонии и Финляндии.

  • Ростов-на-Дону, архивное фото
    По-братски

    Ростов-на-Дону стал седьмым российским городом, с которым у Минска установлены побратимские отношения.

  • Канатная дорога в Сванетии. Архивное фото
    Сделали выводы

    Персонал, обслуживающий подъемники на грузинских горнолыжных курортах, прошел переподготовку после инцидента в Гудаури.

  • Учащиеся школы №3 на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Сухуме
    Быть в форме

    Министр образования Абхазии издал приказ о введении обязательной школьной формы. О чем этот документ и как его приняли родители и школьники, читайте в материале Sputnik.

  • Здание министерства иностранных дел России в Москве
    Актуальный формат

    МИД России подчеркнул востребованность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по содействию урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

  • Армен Ашотян
    Надо поторопиться!

    Соглашение Армения-ЕС должно быть ратифицировано до выборов в Европарламент в 2019 году, считают в Парламентской ассамблее "Евронест".

  • Биткоин, архивное фото
    Борьба за тенге

    Позицию Национального банка Казахстана в отношении криптовалют прокомментировал руководитель миссии по стране Марк Хортон.

  • Пациент в больничной палате. Архивное фото
    Тревожный диагноз

    В Кыргызстане 11 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву – специалисты ждут результатов из лаборатории.

  • Трудовые мигранты у мечети Кул-Шариф в Казани
    Рабочие условия

    Как изменения российского рынка труда отразятся на формах трудовой миграции, в особенности для граждан Таджикистана и Узбекистана – в материале Sputnik.

  • Главное – эстетика!

    Узбекистанцы просят запретить расклейку объявлений в неустановленных местах – это, по мнению граждан, нарушает эстетический вид улиц.

  • Разминирование Южной Осетии
    Взрывная находка

    Саперы центра "Лидер" МЧС России обнаружили в одном из сел Южной Осетии снаряды от автоматической пушки и гранаты.

  • Еврофонды
    Дурной пример

    Ликвидация банка ABLV в Латвии стала одной из причин задержки вступления Болгарии в "прихожую еврозоны" - систему ERM-2.

  • Министерство финансов Литовской Республики
    В ловушке

    Министр финансов Литвы Вилюс Шапока предрек Литве попадание в "ловушку среднего дохода" из-за сокращения финансовой помощи ЕС.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Чудеса на виражах: "выкрутасы" турецких пилотов привели публику в вострог
Гигантский мячик высотой с семиэтажный дом надули в Челябинске
Гигантский мяч высотой с семиэтажный дом появился в Челябинске
Самые опасные туристические направления в мире
Самые опасные страны для туризма

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться