Что произойдет с пенсиями в Молдове: парламент принял решение

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Члены парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье дали положительное заключение по проекту, который предполагает перерасчет пенсий для лиц, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых.

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Правительство запросило парламент рассмотреть эту законодательную инициативу в срочном порядке . Если проголосуют за данную инициативу, то эти изменения вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет.

Как заявила Sputnik государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Неля Русу, некоторые пенсии после перерасчета увеличатся более чем на четыре тысячи леев.

"Мы проанализировали несколько вариантов, согласно данным Национальной кассы социального страхования, на сколько увеличатся некоторые пенсии после перерасчета и установили, что в среднем они вырастут примерно на две тысячи леев", — сказала Русу.

По ее словам, если говорить о конкретных случаях, то ни одна фиксированная пенсия не может сравниваться с другой.

"Проанализировали разные профессии — фармацевт, медсестра, охранник, шофер — это различные ситуации, поэтому рост в результате перерасчета тоже разный, так как у граждан отличалась зарплата и размер взносов социального страхования. Поэтому и повышение будет отличаться. Говорим о двух тысячах леев и даже о четырех, но и о 200 леях", — сказал Русу.

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Что касается пенсий, установленных в период января 1999 — января 2019 годов, то их перерасчет также будет осуществляться постепенно, начиная с 2021 по 2027 годы.