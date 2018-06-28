Глава НАРЭ рассказал, как в Молдове сэкономить, заправляя автомобиль

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Глава Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы Тудор Копач принял участие в заседании парламентской комиссии по бюджету, экономике и финансам, где обсуждался вопрос формирования цен на топливо.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Каждая искусственная неровность "съедает" до 175 литров топлива в день

Эта тема в Молдове в последнее время сопровождалась скандалами. На протяжении месяца регулятор постоянно повышал цены на топливо.

Общественность встречала подорожания недовольством и протестами. Против высказывались и члены правительства, и депутаты парламента. Проблема формирования цен на топливо поднималась премьером и обсуждалась законодателями. Последнее решение о повышении цен на топливо приостановил столичный суд. В итоге НАРЭ пришлось вернуть старые цены, установленные до подорожания. На этой неделе регулятор незначительно понизил максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо.

Копач ответил на вопросы депутатов и пояснил, в чем заключается методология формирования цен на топливо на рынке Республики Молдова. Также он рассказал о связи между конкуренцией топливных компаний и установлением цены на горючее.

В ходе обсуждения чиновник признался, чтобы сэкономить, он заправляет свой автомобиль в определенные дни и только у определенной топливной компании, название которой Sputnik не может озвучить, чтобы не делать ей рекламу.

© Sputnik / Алексей Сазонов Молдавские депутаты придумали, как снизить цены на бензин и дизтопливо

"Лично я заправляюсь в субботу и воскресенье… Эта компания предоставляет скидку в 60 банов за литр. Честно вам скажу. Жду субботу и воскресенье, чтобы заправить машину. Это нормально. Борьба на рынке", — сказал Копач.

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По словам докладчика, максимальная розничная цена в 19,15 леев на бензин состоит из следующих компонентов: котировки за последние 14 календарных дней — 8,95 лея, акцизы — 3,76 лея, удельной маржи (транспортные расходы, таможенные пошлины/экологические, коммерческие и административные расходы, включенная максимальная прибыль) — 3,25 лея, НДС — 3,19 лея. В 2017 году прибыль и рентабельность от продажи нефтепродуктов составляли в оптовой торговле бензином — 0,04 лея за литр, дизтопливом — 0,15 лея и сжиженным газом — 0,27 лея за литр.