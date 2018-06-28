Молдова во власти стихии: дороги ушли под воду

Прогнозы молдавских синоптиков оправдались - на страну обрушились ливни местами с градом и шквалистым ветром: смотрите подборку фотографий Sputnik с последствиями стихии.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Ливни, град и шквалистый ветер — все, что обещали синоптики на днях, сбылось. Молдова оказалась во власти стихии. Над столицей республики сгустились черные тучи и льет, как из ведра. Некоторые улицы города затоплены. Из-за этого в некоторых районах города перестал ездить общественный транспорт.

Ливень в Кишиневе © Sputnik / Rodion Proca

Ливень в Кишиневе © Sputnik / Rodion Proca 1 / 2 © Sputnik / Rodion Proca Ливень в Кишиневе

В частности, уже известно о том, что не курсируют троллейбусы на Телецентре.

Что обещают синоптики?

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.

"В период 28-30 июня ожидаются грозовые дожди, временами сильные (15-25 литров на квадратный метр за 12 часов и менее) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.