Молдова во власти стихии: дороги ушли под воду

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Ливни, град и шквалистый ветер — все, что обещали синоптики на днях, сбылось. Молдова оказалась во власти стихии. Над столицей республики сгустились черные тучи и льет, как из ведра. Некоторые улицы города затоплены. Из-за этого в некоторых районах города перестал ездить общественный транспорт.
- Ливень в Кишиневе© Sputnik / Rodion Proca
- Ливень в Кишиневе© Sputnik / Rodion Proca
В частности, уже известно о том, что не курсируют троллейбусы на Телецентре.
Что обещают синоптики?
Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с неустойчивым характером погоды.
"В период 28-30 июня ожидаются грозовые дожди, временами сильные (15-25 литров на квадратный метр за 12 часов и менее) с градом и усилением шквалистого ветра до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.