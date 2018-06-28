Кишинев полностью затопило: жители столицы публикуют апокалиптические видео

Последствия ливня в Кишиневе – многие улицы столицы Молдовы ушли под воду: горожанам пришлось ловить обувь в бурлящих потоках воды.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Настоящий Апокалипсис: ливень с градом обрушился на столицу Молдовы в четверг, из-за чего город в буквальном смысле парализовало. Некоторые дороги ушли под воду.

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К примеру, на улице Узинелор (Заводская, сектор Чеканы) в сторону Бубуечь уровень воды поднялся настолько высоко, что людям приходилось переправляться через дорогу чуть ли не вплавь. Потоки воды снесли стулья, расположенные на веранде. Подтопленными оказались магазины и другие постройки. Некоторые горожане и вовсе остались без обуви.

Не лучше ситуация и на Ботанике, где местами уровень воды поднялся также достаточно высоко. Горожане признаются, что добираться в непогоду по городу достаточно сложно.

Патрульная полиция на чеку. Из-за затопленных дорог правоохранительные органы перенаправляют водителей на безопасные участки.